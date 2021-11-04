Симеоне и Клопп вновь не пожали руки после матча Лиги чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне вновь не пожал руку наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу после матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Ранее Симеоне рассказал, что не любит рукопожатия после матче, потому что всегда понимает, что эмоции у тренеров разные. Напомним, после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Симеоне отказался пожимать руку Клоппу.

«Ливерпуль» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с 1-го места в группе В. «Атлетико», набрав 4 очка, находится на 3-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Порту» (5) и «Милан» (1).