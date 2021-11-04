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Симеоне и Клопп вновь не пожали руки после матча Лиги чемпионов

Симеоне и Клопп вновь не пожали руки после матча Лиги чемпионов
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне вновь не пожал руку наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу после матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Ранее Симеоне рассказал, что не любит рукопожатия после матче, потому что всегда понимает, что эмоции у тренеров разные. Напомним, после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Симеоне отказался пожимать руку Клоппу.

«Ливерпуль» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с 1-го места в группе В. «Атлетико», набрав 4 очка, находится на 3-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Порту» (5) и «Милан» (1).

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