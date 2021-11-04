Денис Глушаков: последнее время больно смотреть на «Спартак»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о ситуации в «Спартаке».

«Пришли люди – собрали команду. Аленичев, например. Потом были другие люди и расформировали команду. Леониду Арнольдовичу надо попасть в точку, ему нужно брать специалиста, который будет душой переживать за «Спартак», соберёт команду, будет иметь желание показывать стиль и подберёт людей с философией такого футбола. Из этого можно сделать хорошую команду. Последнее время больно смотреть на «Спартак», как фанаты кричат, болельщики переживают. Есть волнения и переживания, представляю, как ребятам сейчас тяжело, когда на них кричат за то, что нет результата. Всё ещё зависит от менеджмента. Кто-то приходит и хочет поднять «Спартак». Кто-то наоборот хочет заработать на клубе. Ну, после чемпионского сезона распродать весь состав и утопить… Сейчас «Спартак» не на своём месте. С такими финансами и такой поддержкой, есть хорошие футболисты, но пока нет результата.

Что касается новой роли Реброва, то Артём очень коммуникабельный. Такая «прокладка» между болельщиками, руководством и футболистами, где нужно что-то сгладить, примирить, объединить — это моё понимание его роли. Он добрый и светлый парень. Думаю, у него всё получится. Хотел бы, чтобы Ребров ещё поиграл. Может в этой ситуации его нужно было поставить на ворота: сплотить команду, чтобы надавал кому-то подзатыльников. В любом случае, в раздевалке Артём — это капитан, за полем он делает много хороших и добрых дел», — сказал Глушаков в эфире телепрограммы «Футбол России».

После 13 туров чемпионата России «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

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После 13 туров чемпионата России «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.