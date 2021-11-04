Диего Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение команды в в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).
«Надо отдать должное «Ливерпулю», они отлично начали и забили быстро свои голы. Затем они создали больше моментов и почувствовали себя более комфортно в игре. Мы не могли играть в ту игру, которую хотели. Во второй половине мы много работали. Мы хорошо защищались и надеялись на шанс вернуться в игру, но этого не произошло. У нас такие же шансы на победу, как у «Милана» и «Порту»; игра очень напряженная, и мы втроем играем за одно квалификационное место. Нам придется соревноваться и продолжать борьбу на 100%. Конечно, мы бы предпочли квалифицироваться более спокойно», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.
«Ливерпуль» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с 1-го места в группе В. «Атлетико», набрав 4 очка, находится на 3-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Порту» (5) и «Милан» (1).
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