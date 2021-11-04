Глушаков: вернувшись в сборную России я пока не сыграл. Но это только пока

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о невызове в сборную России на матч отборочного этапа ЧМ-2022 в ноябре.

«Никакого разочарования нет, я и не такое проходил. Всегда на позитиве, настроен на нормальную работу – самое главное, что я восстановился после травмы. Да ещё и не вечер – сборная будет играть попозже, время есть – всякое бывает. Ни в коем случае не желаю никому травм, но многое же всплывает – Захарян травмирован, карточки могут быть. Я всегда готов, хоть на одну минуту. А что касается «Химок», то я работал, тренировался, все голы – на благо клуба. Мне помогли проявить себе партнёры по команде – это и воплотилось в большую историю возвращения в сборную. Вернувшись, я пока не сыграл. Но это только пока», — сказал Глушаков в эфире телепрограммы «Футбол России».

Напомним, Глушакова вызывали в состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 в октябре, но он покинул расположение команды из-за травмы. В ноябре полузащитник не получил вызов в сборную.

Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.