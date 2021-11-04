«Сделайте VAR честным!». Хуммельс эмоционально высказался об удалении в матче с «Аяксом»
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Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс эмоционально отреагировал на своё удаление в матче с «Аяксом» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Дортмунде и завершилась победой амстердамского клуба со счётом 3:1.
Хуммельс был удален на 29-й минуте за грубый подкат.
«Нет слов для этой красной карточки… сделайте VAR честным! В конце концов, этого было недостаточно, но игроки упорно боролись весь матч», — написал Хуммельс в своём «твиттере»
Амстердамский «Аякс» в 4 матчах набрал 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Дортмундская «Боруссия» (6) — на 2-м месте. В копилке «Спортинга» 6 очков, у «Бешикташа» — ни одного.
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