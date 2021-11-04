Антонио Конте с эмоциональной речью обратился к футболистам «Тоттенхэма»

Новый главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» провёл встречу с футболистами, сообщает Daily Mail.

По данным источника, итальянский специалист подбодрил футболистов эмоциональной речью.

«Я отдам вам всё», — сказал тренер.

Конте сказал своим новым игрокам, что он полностью доступен для каждого из них, но только если они дадут ему всё взамен. Он подчеркнул важность единства в команде — чтобы усердно работать друг для друга — но также настоял, чтобы они снова начали получать удовольствие после тяжелого начала сезона. Также итальянский специалист сказал своим новым игрокам, что он сделает команде победный менталитет, но они должны быть готовы действовать в сложных условиях, особенно на тренировках.

Конте занял пост главного тренера «Тоттенхэма» 2 ноября, сменив на этом посту Нуну Эшпириту Санту. Контракт итальянца с клубом рассчитан до 2023 года.