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«Зенит» отреагировал на слова Моуринью, Махачев жёстко ответил Макгрегору. Главное к утру

«Зенит» отреагировал на слова Моуринью, Махачев жёстко ответил Макгрегору. Главное к утру
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Определились четыре участника плей-офф Лиги чемпионов, Медведев вышел в третий круг турнира в Париже, «Зенит» отреагировал на высказывание Моуринью и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

  1. Медведев обыграл Ивашко и вышел в третий круг турнира в Париже
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  4. Сборная России вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
  5. «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, уверенно обыграв «Атлетико»
  6. «Ему бы я руку с корнями вытащил». Ислам Махачев ответил на высказывание Конора Макгрегора
  7. «Догадайтесь, какой перебили». Моуринью — о пенальти в ворота «Зенита» и «Ювентуса»
  8. «Зенит» отреагировал на слова Моуринью о пенальти в ворота «Зенита» и «Ювентуса»
  9. Определились четыре команды, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов
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