Хави — о возможном назначении в «Барселону»: в конце концов это должно быть сделано

Главный тренер катарского «Аль-Садд» Хави прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «Барселоны».
Ранее сообщалось, что каталонцы заплатят катарцам € 1 млн и в ближайшие дни завершат подписание Хави. Специалист полностью согласовал условия контракта.
«Я очень позитивный человек, два клуба ведут переговоры. Это вопрос здравого смысла, и в конце концов это должно быть сделано. Я взволнован. Оба клуба знают, где я нахожусь. Надеюсь, что этот вопрос скоро будет решён. Дело не в том, чтобы быть мессией, а в том, чтобы вернуть азарт», — приводит слова Хави Marca со ссылкой на TV3.
Действующее соглашение Хави с «Аль-Саддом» рассчитано до 2023 года. При этом сообщалось, что у испанца есть договорённость с руководством катарского клуба, согласно которому его отпустят, если поступит предложение от одного из топ-клубов.
- 4 ноября 2021
-
10:14
-
10:12
-
09:51
-
09:44
-
09:36
-
09:29
-
09:26
-
08:54
-
08:30
-
07:21
-
06:21
-
05:19
-
04:56
-
04:17
-
04:02
-
03:39
-
03:22
-
03:06
-
02:54
-
02:38
-
02:30
-
02:13
-
01:51
-
01:38
-
01:12
-
01:03
-
00:56
-
00:54
-
00:53
-
00:52
-
00:23
-
00:17
-
00:11
-
00:10
-
00:09