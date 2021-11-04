Хави — о возможном назначении в «Барселону»: в конце концов это должно быть сделано

Главный тренер катарского «Аль-Садд» Хави прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «Барселоны».

Ранее сообщалось, что каталонцы заплатят катарцам € 1 млн и в ближайшие дни завершат подписание Хави. Специалист полностью согласовал условия контракта.

«Я очень позитивный человек, два клуба ведут переговоры. Это вопрос здравого смысла, и в конце концов это должно быть сделано. Я взволнован. Оба клуба знают, где я нахожусь. Надеюсь, что этот вопрос скоро будет решён. Дело не в том, чтобы быть мессией, а в том, чтобы вернуть азарт», — приводит слова Хави Marca со ссылкой на TV3.

Действующее соглашение Хави с «Аль-Саддом» рассчитано до 2023 года. При этом сообщалось, что у испанца есть договорённость с руководством катарского клуба, согласно которому его отпустят, если поступит предложение от одного из топ-клубов.