Тренер вратарей ЦСКА: сейчас я полностью на стороне Максименко

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко заступился за голкипера «Спартака» Александра Максименко, который в последнее время получает много критики со стороны болельщиков и экспертов.

«На мой взгляд, Александр — перспективный вратарь. Да, «Зенит» был силён и в целом «Спартак» смотрелся слабо, поэтому говорить, что Максименко проиграл этот матч, неправильно. Да, он не выручил, где-то допустил ошибки, что может случиться с каждым, но это история. Не мне давать рекомендации, потому что там есть свои тренеры, но следует хорошенько забыть эту игру. Дружеский и отцовский совет — забыть, перейти к работе и прогрессировать дальше. Он по-настоящему талантливый парень, имеющий прекрасные данные. Такое может случиться в карьере каждого.

Помню, как Адамас Голодец рассказал мне историю про Льва Ивановича Яшина. Когда после чемпионата Европы переполненные трибуны начинали освистывать нашего вратаря. Он действительно сильно переживал и уходил в себя. Даже такой великий человек, как Лев Иванович, имел подобный период в своей карьере, но он прошёл. И всё в этой жизни проходит. Сейчас я полностью на стороне Максименко. Хочется пожелать ему удачи, терпения, чтобы он не обращал внимания на все разговоры и перепалки. Всё у него получится», — приводит слова Крамаренко «Матч ТВ».