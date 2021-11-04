Симеоне: нужно отдать «Ливерпулю» должное. Они чувствовали себя увереннее

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение мадридской команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).
«Нужно отдать «Ливерпулю» должное. Они здорово начали и забили в завершении красивых скоростных комбинаций. Затем они создавали больше моментов и в целом увереннее чувствовали себя в этой встрече.
Они хорошо начали первый тайм, но и мы тоже. У Карраско был момент, мы могли забить с углового. Но затем забил «Ливерпуль», а мы получили удаление. С этого момента всё стало гораздо сложнее», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.
Напомним, «Ливерпуль» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с 1-го места в группе В. «Атлетико» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Порту» (5) и «Милан» (1).
- 4 ноября 2021
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