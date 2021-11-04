Марсело Брозович — о матче с «Шерифом»: единственное, что имело значение — это победа

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович поделился эмоциями после матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шерифом» (3:1).



«Теперь мы хозяева своей судьбы. Единственное, что имело значение — это победа. Мы играли хорошо и крайне редко в чём уступали «Шерифу». Мы все довольны. В перерыве тренер сказал нам, что надо набраться терпения и ещё быстрее разыгрывать мяч, заверив в том, что мы забьем на сто процентов», — цитирует Брозовича пресс-служба УЕФА.



Также в четвёртом туре сыграли и другие представители этой группы – мадридский «Реал» и «Шахтёр». Матч завершился победой «сливочных» со счётом 2:1. «Шериф» набрал 6 очков в 4 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Интер» (7) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Реал» (9) и «Шахтёр» (1). Действующий победитель Лиги чемпионов — лондонский «Челси».

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