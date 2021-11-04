Анчелотти — о Винисиусе: он поймал свою игру и сияет уверенностью

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил уровень игры нападающего Винисиуса Жуниора после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром» (2:1).

«Винисиус в отличной форме. Его великолепный перехват сыграл важную роль в первом голе, а в эпизоде со вторым голом он исключительно сыграл с Каземиро и Бензема. Он поймал свою игру и буквально сияет уверенностью», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимал донецкий «Шахтёр». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Мадридский «Реал» набрал 9 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Шахтёр» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Интер» (7) и «Шериф» (6).