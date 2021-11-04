Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм» — «Витесс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти — о Винисиусе: он поймал свою игру и сияет уверенностью

Анчелотти — о Винисиусе: он поймал свою игру и сияет уверенностью
Комментарии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил уровень игры нападающего Винисиуса Жуниора после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром» (2:1).

«Винисиус в отличной форме. Его великолепный перехват сыграл важную роль в первом голе, а в эпизоде со вторым голом он исключительно сыграл с Каземиро и Бензема. Он поймал свою игру и буквально сияет уверенностью», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимал донецкий «Шахтёр». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Мадридский «Реал» набрал 9 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Шахтёр» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Интер» (7) и «Шериф» (6).

У Украины всё плохо в Лиге чемпионов. «Зенит» лучше, чем «Шахтёр» и «Динамо» вместе взятые У Украины всё плохо в Лиге чемпионов. «Зенит» лучше, чем «Шахтёр» и «Динамо» вместе взятые
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021