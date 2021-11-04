«Это фейк». В «Роме» опровергли интерес к Сердару Азмуну

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту прокомментировал слухи об интересе римского клуба к форварду «Зенита» Сердару Азмуну.

«Конечно, наши скауты регулярно посещают матчи Лиги Чемпионов. Но «Рома» не проявляет интерес к Азмуну, это фейк», — приводит слова Тьягу Пинту Sport24.

Напомним, в нынешнем сезоне РПЛ Сердар Азмун провёл 11 матчей за «Зенит», в которых забил семь голов, отдал четыре результативные передачи и получил одну красную карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость иранца в € 25 млн. Ранее Азмун защищал цвета казанского «Рубина», а также «Ростова».

Интерес к иранскому форварду также приписывали «Наполи», «Лацио», «Лиону», «Интеру», «Ювентусу», «Фенербахче», «Вильярреалу» и «Байеру».