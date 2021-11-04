Главный тренер «Лейпцига»: думаю, мы выглядели даже предпочтительнее «ПСЖ»

Главный тренер «Лейпцига» Джесси Марш поделился эмоциями после матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:2).



«Мы с самого начала очень хорошо играли. Думаю, что мы выглядели даже предпочтительнее. Жаль, что взяли лишь одно очко в двух матчах с такой хорошей командой, но всё равно это большой шаг для нашего клуба», — цитирует Марша пресс-служба УЕФА.



В другом матче группы А «Манчестер Сити» обыграл «Брюгге». Игра, прошедшая на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия), завершилась победой «горожан» со счётом 4:1.



«Пари Сен-Жермен» набрал 8 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. На первом месте располагается «Манчестер Сити» (9), третий — «Брюгге» (4). «РБ Лейпциг» (1) занимает 4-е место. Немецкий клуб лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов и будет бороться только за право выступить в Лиге Европы.