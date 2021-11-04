Юрген Клопп — о замене Садио Мане: вы не можете себе представить, как я ненавижу такое

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему принял решение заменить форварда Садио Мане в перерыве матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:0). Сенегалец на 15-й минуте получил жёлтую карточку, а на 21-й забил гол.

«Вы не можете себе представить, как я ненавижу такое. Я не переживал о том, что Садио может не справиться с эмоциями. Меня волновало лишь то, что он может пойти на какой-то высоко летящий мяч и что-то случится», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Ливерпулем» (2:3) игрок «матрасников» Антуан Гризманн высоко поднял ногу и попал в лицо Роберто Фирмино, за что был удалён.

Видео гола Садио Мане в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион»

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