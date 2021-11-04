Майкл Оуэн спрогнозировал результат матча «Лестер» — «Спартак»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн спрогнозировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Лестер Сити» — «Спартак».
«Четыре гола Патсона Даки позволили «Лестеру» добыть историческую победу в Москве. Тем не менее, группа очень равная и конкурентная, поэтому «Лестеру» крайне важно взять три очка, чтобы приблизиться к квалификации в плей-офф. Я ожидаю счёт 2:0 в пользу «Лестера», — приводит слова Оуэна Betvictor.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Лестер Сити» — «Спартак» состоится сегодня, 4 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Начало встречи — в 23:00 мск.
Напомним, «Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа ЛЕ. Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
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