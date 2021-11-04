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«Надеюсь, штанга в порядке». Игрок «Аякса» ударился пахом в матче с «Боруссией» Д

«Надеюсь, штанга в порядке». Игрок «Аякса» ударился пахом в матче с «Боруссией» Д
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Нападающий «Аякса» Душан Тадич выложил в своём «твиттере» комичный пост, который посвятил первому голу в ворота дортмундской «Боруссии» (3:1) в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Форвард поразил ворота соперника, а затем ударился пахом об штангу. Во время празднования на его лице была гримаса боли.

«Требуется несколько «мячей», чтобы победить дортмундскую «Боруссию». Надеюсь, штанга в порядке. Вперёд, «Аякс»!» — подписал фотографии Тадич.

После победы клуба из Нидерландов сложилось следующее турнирное положение: амстердамский «Аякс» набрал 12 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022, дортмундская «Боруссия» (6) располагается на 2-м месте, в копилке «Спортинга» 6 очков, у «Бешикташа» — ни одного. Таким образом, «Аякс» гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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