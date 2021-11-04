«Лестер» — «Спартак»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы

Сегодня, 4 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Лестер Сити» — «Спартак». Встреча пройдёт стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лестер» — «Спартак». В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Игру обслужит бригада арбитров из Турции, которую возглавит Халил Мелер. В роли ассистентов выступят Мустафа Эйсой и Джевдет Комурджуоглу. Резервный арбитр — Эрдже Кардешлер. За VAR будут отвечать Абдулкадир Битиген и Томаш Квятковски.
Напомним, «Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа ЛЕ. Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
После трёх туров Лиги Европы «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы С, набрав 3 очка. «Лестер» (4) – на третьем месте. Лидирует в группе «Легия», в активе которой 6 очков. Второе место – «Наполи» (4).
- 4 ноября 2021
-
13:20
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:47
-
12:30
-
12:08
-
12:00
-
11:55
-
11:44
-
11:40
-
11:20
-
11:09
-
10:55
-
10:53
-
10:36
-
10:23
-
10:14
-
10:12
-
09:51
-
09:44
-
09:36
-
09:29
-
09:26
-
08:54
-
08:30
-
07:21
-
06:21
-
05:19
-
04:56
-
04:17
-
04:02
-
03:39
-
03:22