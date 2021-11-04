«Лестер» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 23:00

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Лестер Сити» встретится с московским «Спартаком». Игра состоится сегодня, 4 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Стартовый свисток — в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лестер Сити» — «Спартак».
На матче будет работать бригада арбитров из Турции, которую возглавит Халил Мелер. Ассистенты — Мустафа Эйсой и Джевдет Комурджуоглу. В роли резервного арбитра выступит Эрдже Кардешлер. За VAR будут отвечать Абдулкадир Битиген и Томаш Квятковски.
Напомним, «Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арене» в Москве и завершился со счётом 4:3 в пользу «лис».
После трёх туров Лиги Европы «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы С, набрав 3 очка. «Лестер» (4) – на третьем месте. Лидирует в группе «Легия», в активе которой 6 очков. Второе место занимает «Наполи» (4).
- 4 ноября 2021
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