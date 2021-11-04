«Лестер» — «Спартак»: матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 4 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Лестер Сити» примет московский «Спартак». Встреча пройдёт стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Начало игры — в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Спартак». В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Встречу обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером. Ассистировать ему будут Мустафа Эйсой и Джевдет Комурджуоглу. Резервный арбитр — Эрдже Кардешлер. За VAR будут отвечать Абдулкадир Битиген и Томаш Квятковски.

Напомним, «Спартак» и «Лестер» встречались в прошлом туре Лиги Европы. Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арене» в Москве и завершился со счётом 4:3 в пользу британского коллектива.

После трёх туров Лиги Европы «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы С, набрав 3 очка. «Лестер» (4) – на третьем месте. Лидирует в группе «Легия», в активе которой 6 очков. Второе место занимает «Наполи» (4).