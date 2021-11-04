«Галатасарай» — «Локомотив»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы

Сегодня, 4 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Галатасарай» — «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле (Турция). Начало матча — в 20:45 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Галатасарай» — «Локомотив». В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Игру будет обслуживать бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером. Ему будут помогать ассистенты Беким Зогай и Йонас Эрни. Резервный судья — Ален Бьери. За VAR будут отвечать Лионель Тшуди, ему поможет ассистент Адриан Жаккотте.



Напомним, первая встреча команд в Москве завершилась победой «Галатасарая» со счётом 1:0. «Локомотив» набрал одно очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице группы E. Галатасарай (7) – на первой позиции.