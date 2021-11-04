«Галатасарай» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 20:45

Сегодня, 4 ноября, состоится матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022, в котором сыграют «Галатасарай» и «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен». Начало матча — в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Галатасарай» — «Локомотив».



Матч будет обслуживать швейцарская бригада рефери во главе с Сандро Шерером. В качестве помощников выступят Беким Зогай и Йонас Эрни. Резервный судья — Ален Бьери. За VAR будет отвечать Лионель Тшуди, ему поможет ассистент Адриан Жаккотте.



Первая встреча коллективов в Москве завершилась победой турецкого клуба с минимальным счётом – 1:0. «Локомотив» набрал одно очко и занимает четвёртое место в группе E. Галатасарай (7) возглавляет турнирную таблицу.