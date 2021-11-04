«Галатасарай» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 20:45

Сегодня, 4 ноября, состоится матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022, в котором сыграют «Галатасарай» и «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен». Начало матча — в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Галатасарай» — «Локомотив».
Матч будет обслуживать швейцарская бригада рефери во главе с Сандро Шерером. В качестве помощников выступят Беким Зогай и Йонас Эрни. Резервный судья — Ален Бьери. За VAR будет отвечать Лионель Тшуди, ему поможет ассистент Адриан Жаккотте.
Первая встреча коллективов в Москве завершилась победой турецкого клуба с минимальным счётом – 1:0. «Локомотив» набрал одно очко и занимает четвёртое место в группе E. Галатасарай (7) возглавляет турнирную таблицу.
- 4 ноября 2021
-
17:59
-
17:58
-
17:45
-
17:37
-
17:32
-
17:25
-
17:17
-
17:11
-
16:58
-
16:36
-
16:34
-
16:16
-
16:06
-
16:00
-
15:59
-
15:52
-
15:36
-
15:35
-
15:29
-
15:14
-
15:07
-
14:54
-
14:39
-
14:31
-
14:27
-
14:16
-
14:12
-
13:56
-
13:51
-
13:50
-
13:43
-
13:39
-
13:38
-
13:33
-
13:28