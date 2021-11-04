Баженов: если «Лестер» снова будет бежать за спину, пора принимать меры по Витории

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером».



«Спартаку» будет очень трудно. Но, в целом, когда было легко. Шансы всегда есть. Но их очень мало, к сожалению. Даже не особо есть разница сыграет ли Варди или нет, они и без него хорошо играют. В Москве «Спартак» забил три, это заслуга ребят. Мастерство есть, моменты будут, надо реализовать.



Главное — не допускать ошибок первого матча. «Лестер» отлично бежит за спину, а «Спартак» пока никак не может это исправить. Выводы не делаются. Это детские ошибки. Главное, держать эту зону. Если они не будут этого делать, то все может быть очень плохо. Если они опять будут оставлять эти зоны, то я с ума сойду. Если опять будут моменты из-за этого, то пора уже будет делать выводы по тренеру и принимать меры. Потому что это тенденция, которая не исправляется», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Сегодня, 4 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Лестер Сити» — «Спартак». Встреча пройдёт стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Новость по теме Президент Федерации гандбола России заявил, что хотел купить «Спартак» у Федуна