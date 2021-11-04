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«Зенит» наказан закрытием фанатского сектора на 1 матч РПЛ из-за поведения болельщиков

«Зенит» наказан закрытием фанатского сектора на 1 матч РПЛ из-за поведения болельщиков
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РФС наказал «Зенит» закрытием фанатского сектора D102 из-за поведения болельщиков во время матча 13-го тура РПЛ с московским «Динамо» (4:1).

«В соответствии со статьёй 12, статьёй 117 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованного баннера — вынести ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург замечание.

В соответствии со статьёй 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики — оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей и запретить допуск зрителей на сектор D102 стадиона «Газпром арена» на 1 (один) ближайший домашний матч 15 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги с ФК «Нижний Новгород» г. Нижний Новгород, который состоится 19 ноября 2021 года», — приводит текст решения КДК официальный сайт РФС.

Напомним, ранее сектора на стадионе «Зенита» закрывали условно. Из-за повторного нарушения наказание стало фактическим.

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