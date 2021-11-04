Наумов: «Галатасарай» не показался мне очень сильной командой. У «Локо» будет шанс забить

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем».
«Всегда надо верить в победу. В «Локомотиве» понимают, что это последний шанс зацепиться за весну в Лиге Европы. Команде нужно настроиться, а мы должны смотреть и верить, что она победит. «Галатасарай» не показался мне очень сильной командой, это всё-таки не «Ювентус». Думаю, у «Локо» будут шансы зацепиться, забить гол, может, два, идти в контратаки. Явно соперник будет атаковать, надо тактически грамотно построить игру и максимально выложиться.
Если «Локомотив» уже с поднятыми руками выйдет, как в Лацио, то, конечно, результата не будет. Надо стараться бороться и извлекать максимум из своих возможностей. Выиграть «Локомотив» способен. В РПЛ во многом удача помогла «Локо» в последних матчах. Пока не вижу изменений в игре, команда играет на багаже, который заложил Николич. Вполне возможно, что «Локо» эту часть чемпионата закончит в верхней части таблицы», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Сегодня, 4 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Галатасарай» — «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле (Турция). Начало матча — в 20:45 мск.
- 4 ноября 2021
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