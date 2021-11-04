Терим: после прихода Гисдоля «Локомотив» прибавил. Нам будет сложнее, чем в первом матче

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим высказался о предстоящем матче 4-го тура Лиги Европы с «Локомотивом».
«После прихода нового главного тренера Маркуса Гисдоля «Локомотив» заметно прибавил. В последних трех матчах чемпионата команда одержала две победы при одной ничьей. Похоже, она движется в правильном направлении. Никто не должен ожидать, что матч будет легким. Мы тоже этого не ожидаем. У соперника одно очко, но математические шансы на выход из группы остаются.
Для нас стратегически очень важен матч с «Локомотивом». Учитывая, что победитель группы выйдет в плей-офф напрямую, а вторая команда сыграет с соперником из Лиги чемпионов, преимущество первого места очевидно. В «Локомотиве» есть талантливые игроки, такие как Керк, Жемалетдинов, Бека-Бека и Смолов. Эта команда любит оказывать давление, стремится держать мяч, играть в пас. Думаю, нам придётся сложнее, чем в первом матче», — приводит слова Терима пресс-служба УЕФА.
Сегодня, 4 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Галатасарай» — «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле (Турция). Начало матча — в 20:45 мск.
- 4 ноября 2021
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