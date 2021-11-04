Футбольный, хоккейный и баскетбольный клубы Нижнего Новгорода представили единую форму

Спортивные клубы Нижнего Новгорода — футбольный «Нижний Новгород», хоккейное «Торпедо» и баскетбольный «Нижний Новгород» представили единую игровую форму, в которой они и будут выступать. Такая акция была приурочена к 800-летию города, а презентация специально была запланирована на 4 ноября – День народного единства.

«День народного единства — это праздник родом из Нижнего Новгорода, поэтому идея объединить ведущие спортивные клубы региона под единым стилем — в первую очередь дань уважения городу со славной 800-летней историей, его жителям и всем болельщикам. Когда мы едины, мы непобедимы», — сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.



Впервые в России клубы из трех разных лиг сыграют свои матчи в едином городском комплекте. ФК «Нижний Новгород» планирует сыграть дома в этой форме с «Крыльями Советов». Матч состоится 28 ноября.