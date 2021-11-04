Дмитрий Комбаров: «Спартаку» с «Лестером» главное — сберечь свои ворота. Шанс есть всегда

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером».
«Шанс есть всегда, но «Лестер» фаворит. Надо посмотреть, как ребята настроятся. Важно сделать работу над ошибками.
Начало в первой игре было хорошее, вели 2:0. Всё решил первый гол в раздевалку. Я даже не понял, как он произошёл. Это дестабилизировало команду, нужно было компактно и агрессивно действовать сзади.
Сегодня самое главное — сберечь свои ворота и реализовать свои моменты, которые будут. «Спартак» уже несколько голов пускает после забросов за спину. Они должны были это разобрать, исправить и пресекать. Это не в первый раз происходит», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сегодня, 4 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Лестер Сити» — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
- 4 ноября 2021
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