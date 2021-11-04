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«Галатасарай» — «Локомотив»: матч в прямом эфире можно будет посмотреть на «Матч ТВ»

«Галатасарай» — «Локомотив»: матч в прямом эфире можно будет посмотреть на «Матч ТВ»
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Сегодня, 4 ноября, состоится матч группового этапа Лиги Европы «Галатасарай» — «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле. Старт — в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» — «Локомотив». В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, первая встреча команд в Москве завершилась победой «Галатасарая» со счётом 1:0. «Локомотив» набрал одно очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице группы E. Галатасарай (7) – на первой позиции. Также в группе E выступают «Лацио» и «Марсель». Итальянский клуб набрал четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице. Команда из Франции (3) – на третьей позиции.

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