Семак: поражения не поднимают настроения, но это возможность для движения вперёд

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4) высказался о предстоящей игре с «Уралом».

«Забыли ли про «Ювентус»? Поражения никогда не поднимают настроения, но, с другой стороны, это возможность для дальнейшего движения вперёд. Конечно, мы разберём игру и подготовимся к «Уралу». Всё в штатном режиме.

«Урал» не очень много забивает? Думаю, это объясняет тот факт, что они качественно обороняются. Они, находясь внизу турнирной таблицы, пропустили меньше, чем мы. Это говорит о том, что в обороне они играют на данный момент лучше. Что касается атаки, то атакующие действия строить сложнее — это зависит от подбора исполнителей, да и в принципе забивать сложно. При этом, что касается обороны, то у «Урала» с этим практически полный порядок.

В последних девяти матчах команда пропустила всего четыре мяча — акцент делается на оборону, они защищаются очень хорошо, пропускают мало и действительно дома могут обыграть кого угодно. В тех матчах, которые они проиграли с минимальным счётом — с ЦСКА и «Динамо» — игра могла сложиться по-другому. Такую же игру ожидаем и мы — очень сложную, тяжёлую. Дома «Урал» играет очень хорошо», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».