В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионах, обусловленной распространением COVID-19, четыре матча 21-го тура Футбольной национальной лиги пройдут без зрителей, сообщает пресс-служба организации. Зрители не будут допущены на встречи «Велес» – «Кубань», «Акрон» – «Металлург», «Оренбург» – «Балтика» и «Томь» – «Факел».

Напомним, Роспотребнадзор всё-таки согласовал проведение ближайших домашних матчей «Динамо» и «Спартака» в Москве. Ранее сообщалось, что они могут быть отменены из-за сложной эпидемиологической ситуации. Матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром» (6 ноября, 16:30 мск), а также «Спартаком» и «Локомотивом» (7 ноября, 19:00 мск) пройдут в соответствии с запланированным календарём на «ВТБ Арене — Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина» и «Открытие Банк Арене» соответственно.