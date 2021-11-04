Семак: из-за того, что матчей сборных стало больше, после каждого сбора теряем по игроку

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об увеличении количества международных матчей.

«Вильмара Барриоса снова ждут приключения, чтобы добраться из сборной домой перед следующим туром? Из-за этой ситуации он пропускает третий матч. Из-за ситуации с коронавирусом количество матчей сборных увеличилось, и после каждого сбора национальных команд мы теряем одного игрока. Думаю, что на этот раз ситуация будет аналогичной.



То, что другие футболисты уедут в сборные, не повлияет на формирование стартового состава в матче с «Уралом». В матче перед паузой это не имеет никакого значения, а вот после — имеет. Игроки, которые приезжают из сборных, как правило, устают, выплескивают много сил и эмоций. Те, кто не играют, приезжают в неоптимальном состоянии, и им нужно набирать игровую форму, чтобы выйти на уровень, приближенный к оптимальному. Это большая забота для тренерского штаба», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».