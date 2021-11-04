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Семак: из-за того, что матчей сборных стало больше, после каждого сбора теряем по игроку

Семак: из-за того, что матчей сборных стало больше, после каждого сбора теряем по игроку
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об увеличении количества международных матчей.

«Вильмара Барриоса снова ждут приключения, чтобы добраться из сборной домой перед следующим туром? Из-за этой ситуации он пропускает третий матч. Из-за ситуации с коронавирусом количество матчей сборных увеличилось, и после каждого сбора национальных команд мы теряем одного игрока. Думаю, что на этот раз ситуация будет аналогичной.

То, что другие футболисты уедут в сборные, не повлияет на формирование стартового состава в матче с «Уралом». В матче перед паузой это не имеет никакого значения, а вот после — имеет. Игроки, которые приезжают из сборных, как правило, устают, выплескивают много сил и эмоций. Те, кто не играют, приезжают в неоптимальном состоянии, и им нужно набирать игровую форму, чтобы выйти на уровень, приближенный к оптимальному. Это большая забота для тренерского штаба», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

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