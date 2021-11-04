Червиченко: дома «Спартак» пропустил четыре, страшно подумать, что может быть в Лестере

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером».



«В сегодняшнем матче «Спартака» жду, что команда пропустит меньше трёх. Если в домашнем матче, имея преимущество в два мяча, умудрились пропустить четыре, то страшно подумать, что может быть в Англии в выездном матче. Что касается вратарского вопроса, то я не знаю, почему все так напали на Максименко. Из 11-ти пропущенных мячей ему можно предъявить за один. Если тебе будут закатывать в пустые ворота, бить с пяти метров, что ты сможешь сделать? У Селихова один пропущенный — вратарский гол. Делайте выводы. В «Спартаке», конечно, этим пренебрегают, там подход исключительно эмоциональный.



Команда ещё ментально разбавлена. Экзекуция, которой «Спартак» сопровождается каждый матч, поливание помоями с трибун — вообще бред. Ничего хорошего это не добавляет. Кроме озлобления, эти процедуры ни к чему не приводят. С «Ростовом» сыграли неплохой матч, может, по игре были чуть хуже, потом футболистов подвели, и 10 минут люди с трибун обливали их помоями. Вы зачем издеваетесь над своими игроками, устраиваете акты публичной порки? Может, стоит психолога привлечь, чтобы он объяснил руководителям, что так точно делать нельзя», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сегодня, 4 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Лестер Сити» — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.