«Галатасарай» — «Локомотив»: прямая трансляция игры на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 4 ноября, состоится матч группового этапа Лиги Европы «Галатасарай» — «Локомотив». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Встреча пройдёт на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле. Старт — в 20:45 мск. Игру будет обслуживать бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером. В качестве ассистентов выступят Беким Зогай и Йонас Эрни.
Напомним, первая встреча команд в Москве завершилась победой «Галатасарая» со счётом 1:0. «Локомотив» набрал одно очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице группы E. Галатасарай (7) – на первой позиции.
Также в группе E выступают «Лацио» и «Марсель». Итальянский клуб набрал четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице. Команда из Франции (3) – на третьей позиции.
- 4 ноября 2021
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