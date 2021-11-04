«Барселона» завтра объявит о назначении Хави

«Барселона» собирается объявить о назначении Хави на пост главного тренера завтра, 5 ноября, сообщает Sport.es.

Cегодняшняя встреча в Катаре между представителями «Аль-Садда» с Рафой Юсте и Матеу Алемани, двумя представителями «Барселоны», дала положительный результат. Хави приедет в Барселону на выходных и будет представлен в начале недели как новый главный тренер основной команды. Его дебют состоится 20 ноября в матче с «Эспаньолой».

Сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта не приехал на переговоры в Катар. Влиятельный шейх, владеющий клубом «Аль-Садд», хотел лично встретиться с Лапортой для обсуждения будущего Хави.

Действующее соглашение Хави с «Аль-Саддом» рассчитано до 2023 года. При этом сообщалось, что у испанца есть договорённость с руководством катарского клуба, согласно которой его отпустят, если поступит предложение от одного из топ-клубов.