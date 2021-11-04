Саутгейт рассказал, зачем вызвал в сборную вратаря «Арсенала» Рамсдейла

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт рассказал, зачем вызвал в национальную команду вратаря лондонского «Арсенала» Аарона Рамсдейла на ноябрьские матча отбора на чемпионат мира 2022 года.

«Замечательно, что я смог вызвать Аарона Рамсдейла. Он хорошо начал сезон вместе с «Арсеналом», за который выступает. Может быть, у меня не было возможности объективно оценить его игру, так как он не очень часто выходит на поле в этом сезоне, но в его нечастых появлениях на поле нет ничего страшного, ведь он всё же играет в составе «Арсенала» и уже успел показать нам, на что способен. Думаю, он составит конкуренцию остальным голкиперам. В команде есть борьба за место в составе, мы нуждаемся в этом, причём речь идёт о всех позициях, а Рамсдейл и Сэм Джонстон, безусловно, будут биться друг с другом за место в воротах», — сказал Саутгейт на пресс-конференции.