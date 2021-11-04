Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм» — «Витесс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Саутгейт рассказал, зачем вызвал в сборную вратаря «Арсенала» Рамсдейла

Саутгейт рассказал, зачем вызвал в сборную вратаря «Арсенала» Рамсдейла
Комментарии

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт рассказал, зачем вызвал в национальную команду вратаря лондонского «Арсенала» Аарона Рамсдейла на ноябрьские матча отбора на чемпионат мира 2022 года.

«Замечательно, что я смог вызвать Аарона Рамсдейла. Он хорошо начал сезон вместе с «Арсеналом», за который выступает. Может быть, у меня не было возможности объективно оценить его игру, так как он не очень часто выходит на поле в этом сезоне, но в его нечастых появлениях на поле нет ничего страшного, ведь он всё же играет в составе «Арсенала» и уже успел показать нам, на что способен. Думаю, он составит конкуренцию остальным голкиперам. В команде есть борьба за место в составе, мы нуждаемся в этом, причём речь идёт о всех позициях, а Рамсдейл и Сэм Джонстон, безусловно, будут биться друг с другом за место в воротах», — сказал Саутгейт на пресс-конференции.

Новость по теме
Сборная Англии опубликовала заявку на ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021