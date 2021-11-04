Агуэро, выбывший на три месяца из-за проблем с сердцем, обратился к болельщикам

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро поблагодарил болельщиков за поддержку. Ранее было объявлено, что форвард пропустит как минимум три месяца из-за проблем с сердцем.



«Я хочу послать всем свои объятия. Спасибо за сообщения со словами поддержки! Сейчас наступило время восстанавливаться и ждать дальнейшей информации», — сказал Агуэро в видео, которое опубликовала «Барселона».



Форвард был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует.



Но в дальнейшем стало известно, что нападающему предстоит пройти обследование и лечение. Оно займёт как минимум три месяца. При этом не исключается, что Серхио и вовсе придётся завершить карьеру.

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