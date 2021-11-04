В Италии сообщили, что Миранчук интересен «Болонье». Клуб опроверг информацию
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Полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук зимой может перебраться в «Болонью». Об этом сообщил портал Calcio Line. Спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон отреагировал на новость, что клуб заинтересован в Миранчуке.
«На данный момент мы не заинтересованы в нём. Это всё слухи», — приводит слова Бигона Metaratings.
Алексей Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре прошлого года. Соглашение россиянина с клубом из Бергамо рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе итальянской команды полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 13 млн.
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