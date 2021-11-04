Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм» — «Витесс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Италии сообщили, что Миранчук интересен «Болонье». Клуб опроверг информацию

В Италии сообщили, что Миранчук интересен «Болонье». Клуб опроверг информацию
Комментарии

Полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук зимой может перебраться в «Болонью». Об этом сообщил портал Calcio Line. Спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон отреагировал на новость, что клуб заинтересован в Миранчуке.

«На данный момент мы не заинтересованы в нём. Это всё слухи», — приводит слова Бигона Metaratings.

Алексей Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре прошлого года. Соглашение россиянина с клубом из Бергамо рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе итальянской команды полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 13 млн.

Новость по теме
Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Сассуоло». «Аталанта» хочет отдать его в аренду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021