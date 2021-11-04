Стали известны сроки восстановления от травм Эрнандеса, Зюле и Шупо-Мотинга

Стали известны сроки восстановления футболистов «Баварии» Лукаса Эрнандеса, Никласа Зюле и Эрика Шупо-Мотинга. Об этом сообщил Bild.

Завтра станет известно, примут ли игроки «Баварии» Лукас Эрнандес и Никлас Зюле участие в матче с «Фрайбургом», который состоится 6 ноября. Оба футболиста восстанавливались после минимальных повреждений, полученных в матче с «Бенфикой». Ожидается, что они приступят к тренировкам в общей группе в субботу. Эрик Шупо-Мотинг впервые тренировался с мячом после травмы, которую получил на прошлой неделе.

«Бавария» в 4 матчах Лиги чемпионов набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Бенфика» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Е являются «Барселона» (6) и киевское «Динамо» (1). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».