Фернандо Торрес: Салах — лучший игрок в мире, 100%

Бывший нападающий «Ливерпуля» Фернандо Торрес поделился мнением о форварде команды Мохамеде Салахе. Торрес признался, что считает его лучшим игроком в мире.



«Лучший игрок в мире? 100%. Думаю, что не только в этом сезоне, а в последние 2-3 тоже. Они были потрясающими. Об индивидуальных наградах игроков говорят, когда они выигрывают трофеи с командами. Но я думаю, что он входил в 2-3 лучших игрока мира в последние 5-6 лет. Он обладает удивительной стабильностью.



Мохамед бьёт все рекорды, продолжает забивать голы. Мы иногда с ним общаемся, очень рад за него. Я видел его, когда он приехал в Англию. Ему сперва было сложно. Но он — отличный игрок и человек, что и показывает всему миру», — цитирует Торреса пресс-служба «Ливерпуля».

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