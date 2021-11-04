Усман Дембеле пропустит несколько недель из-за травмы
Поделиться
Полузащитник каталонской «Барселоны» Усман Дембеле получил травму. Об этом сообщает AS.
По информации источника, у французского вингера диагностировано повреждение задней поверхности бедра, из-за которого Дембеле выбыл на 3-4 недели. Напомним, 2 ноября в матче Лиги чемпионов с «Динамо» (1:0) Дембеле вышел на поле впервые с июня.
В июне стало известно, что Усман Дембеле пропустит четыре месяца. У него была диагностирована серьёзная травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. В июле футболист перенёс операцию. В прошлом сезоне французский футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
«Барселона» занимает 9-е место в чемпионате Испании.
Комментарии
- 4 ноября 2021
-
21:00
-
20:58
-
20:45
-
20:39
-
20:34
-
20:16
-
20:00
-
19:56
-
19:47
-
19:37
-
19:34
-
19:29
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:41
-
18:38
-
18:16
-
17:59
-
17:58
-
17:45
-
17:37
-
17:32
-
17:25
-
17:17
-
17:11
-
16:58
-
16:36
-
16:34
-
16:16
-
16:06
-
16:00
-
15:59
-
15:52
-
15:36
Партнерский контент