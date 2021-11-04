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Усман Дембеле пропустит несколько недель из-за травмы

Усман Дембеле пропустит несколько недель из-за травмы
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Полузащитник каталонской «Барселоны» Усман Дембеле получил травму. Об этом сообщает AS.

По информации источника, у французского вингера диагностировано повреждение задней поверхности бедра, из-за которого Дембеле выбыл на 3-4 недели. Напомним, 2 ноября в матче Лиги чемпионов с «Динамо» (1:0) Дембеле вышел на поле впервые с июня.

В июне стало известно, что Усман Дембеле пропустит четыре месяца. У него была диагностирована серьёзная травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. В июле футболист перенёс операцию. В прошлом сезоне французский футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

«Барселона» занимает 9-е место в чемпионате Испании.

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