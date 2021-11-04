Дитмар Хаманн: пока переход Санчо в «Манчестер Юнайтед» похож на недоразумение

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн поделился мнением о ситуации полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Футболист, перебравшись в «МЮ» из «Боруссии» Дортмунд, пока так и не стал стабильным игроком основы англичан. Более того, он до сих пор ни разу не отличился за свой новый клуб, хоть и провёл 12 матчей.
«Наверное, с его точки зрения этот переход стал ошибкой. Но, наверное, клуб будет хранить терпение, ждать, пока он раскроется. За него заплатили очень большую сумму. Но если «Манчестер Юнайтед» решит продать его, я думаю, что они вернут себе значительную часть потраченных средств. Спрос будет.
Пока что этот переход напоминает большое недоразумение. Особенно после того, как я видел, что он великолепно играл в «Боруссии», — цитирует Хаманна Mirror.
- 4 ноября 2021
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