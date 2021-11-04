«Наполи» и «Легия» опубликовали стартовые составы на матч Лиги Европы
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Сегодня, 4 ноября, состоится игра 4-го тура Лиги Европы между польской «Легией» и итальянским «Наполи». Команды сыграют на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Легии (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Наполи»: Мерет, Жесус, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски, Элмас, Демме, Ангисса, Петанья, Лосано.
«Легия»: Мишта, Юханссон, Ветеска, Енджейчик, Рибейру, Пескейра, Слиш, Младенович, Кастрати, Эмрели, Линьярес.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Легия» — «Наполи».
Соперниками команд по группе С являются «Спартак» и «Лестер». Итальянский клуб находится на 2-м месте, польская команда возглавляет квартет.
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