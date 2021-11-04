Виллаш-Боаш прокомментировал назначение Конте на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Андре Виллаш-Боаш высказался о назначении на пост наставника команды Антонио Конте. Итальянский специалист сменил в команде Нуну Эшпириту Санту.



«Для Антонио это будет большой вызов, великий вызов. Теперь у команды есть тренер, выигрывавший АПЛ. Он отправляется в клуб с лучшим стадионом в Англии и лучшей тренировочной базой в Европе. Но видно, что в «Тоттенхэме» чего-то не хватает.



У Даниэля Леви был тренер, который довёл команду до финала Лиги чемпионов, Маурисио Почеттино. А затем был один из лучших тренеров мира, Жозе Моуринью. Но в организации не хватает ясности и чёткости. При этом я не хочу, чтобы это звучало как критика.



Но Леви — очень сложный человек. Иногда он говорит вещи прямо, но так бывает далеко не всегда», — цитирует Виллаш-Боаша TalkSPORT.

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