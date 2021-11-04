Головин остался в запасе «Монако» на матч Лиги Европы с ПСВ
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Сегодня, 4 ноября, состоится матч 4-го тура Лиги Европы между французским «Монако» и нидерландским ПСВ. Команды будут играть на стадионе «Луи II». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.
Команды огласили стартовые составы на противостояние:
«Монако»: Нюбель, Силва, Мукинайи, Лоайса, Агилар, Оливейра, Фофана, Тчуамени, Дисаси, Фолланд, Боадю.
ПСВ: Дроммель, Макс, Боскальи, Силва, Тезе, Садилек, Галавис, Сангаре, Мвене, Винисиус, Захави.
Российский полузащитник французского клуба Александр Головин остался в запасе на матч с ПСВ.
«Монако» занимает 1-е место в группе B. Их сегодняшний соперник расположился на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются испанский «Реал Сосьедад» и австрийский «Штурм».
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