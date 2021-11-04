Зе Луиш впервые с 2019 года вызван в сборную Кабо-Верде

Тренерский штаб сборной Кабо-Верде вызвал форварда «Локомотива» Зе Луиша в состав национальной команды на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. В последний раз нападающий вызывался в сборную страны ещё в ноябре 2019 года.
В общей сложности Зе Луиш провёл за сборную Кабо-Верде 17 матчей, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
Сбор национальной команды начнётся 7 ноября. А первый матч команда проведёт 13 ноября со сборной ЦАР. Ещё одну встречу сборная Кабо-Верде проведёт 16 ноября со сборной Нигерии.
В своей отборочной группе сборная Кабо-Верде занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. Возглавляет таблицу команда Нигерии, у которой девять очков. Победители группы выйдут в плей-офф и продолжат борьбу за выход на чемпионат мира.
- 4 ноября 2021
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