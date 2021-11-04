Андрей Воронин: «Динамо» в 2011 году убивали, чтобы мы не стали чемпионами

Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Воронин вспомнил матч в Самаре с «Крыльями Советов» (0:1) в 2011 году.
«Динамо» целенаправленно убивали, чтобы мы не набрали очки. Была команда сверху, чтобы мы играли матч, который не должны были играть. Я как капитан сказал, что мы не выйдем на поле, но руководство сказало, что надо выходить. А я даже сейчас считаю, что это была наша большая ошибка. Если бы мы не вышли, это был бы грандиозный скандал – не только в России, а везде. И тогда бы 100% у нас не сняли три очка. Это была наша ошибка, может быть, моя в частности – как капитану мне нужно было настоять.
Зачем убивали? Чтобы мы не стали чемпионами, не шли на первом месте. В тех условиях играть было нельзя. Всё в воде. Судья ходил, нашёл где-то у углового участок, или там разгребли, он подкинул мяч, он вот на столько подпрыгнул, и судья сказал, что игра будет», — сказал Воронин в интервью YouТube-каналу «Ответь по-братски».
- 4 ноября 2021
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