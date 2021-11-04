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Фаустино Анджорин выбыл до конца года из-за травмы голеностопа

Фаустино Анджорин выбыл до конца года из-за травмы голеностопа
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Полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин выбыл до конца года из-за травмы голеностопа. Об этом во время трансляции матча «Галатасарай» — «Локомотив» сообщил Роман Нагучев.

«Анджорин получил повреждение голеностопа на тренировке. Он выбыл до конца года. Похоже, что только в зимней паузе он сможет более-менее восстановиться. Если не пропустит сборы или хотя бы какую-то их часть, будет очень хорошо», — сказал Нагучев в эфире «Матч ТВ».

Первая встреча «Галатасарая» и «Локомотива» в Москве завершилась победой турецкого клуба с минимальным счётом – 1:0. «Локомотив» набрал одно очко и занимает четвёртое место в группе E. Галатасарай (7) возглавляет турнирную таблицу.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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