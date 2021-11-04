Стало известно, почему Эмери отказал «Ньюкаслу»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери отказался возглавить «Ньюкасл Юнайтед», который ранее приобрели инвесторы из Саудовской Аравии. СМИ называли Эмери фаворитом на пост, ставший вакантным после увольнения Стива Брюса. Но баск сообщил руководству «Вильярреала», что не планирует уходить. Также он в прессе подтвердил, что останется в клубе.



Как сообщает Marca, Эмери не захотел перейти в «Ньюкасл» из-за контрактных условий. Например, в контракте, который предлагали в Англии Эмери, содержался пункт, позволяющий уволить тренера в случае вылета команды из АПЛ в нынешнем сезоне. Этот пункт не устроил Эмери.



Кроме того, он не хотел покидать «Вильярреал» перед важнейшим матчем Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (2:0). Также испанского специалиста смутили большие перемены в «Ньюкасле». Он посчитал происходящее хаосом. В связи с этим Унаи решил продолжить работу с испанским клубом.

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