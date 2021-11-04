«Галатасарай» — «Локомотив»: хозяева открыли счёт в игре

Сегодня, 4 ноября, проходит матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022, в котором играют «Галатасарай» и «Локомотив». Встреча проходит на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен».

Игроки турецкого клуба открыли счёт на 43-й минуте. Футболисты «Галатасарая» провели быструю атаку, в которой Патрик ван Анхольт сделал пас к штрафной, Софьян Фегули принял мяч и нанёс обводящий удар в дальний угол ворот.

Первая встреча коллективов в Москве завершилась победой турецкого клуба с минимальным счётом – 1:0. «Локомотив» набрал одно очко и занимает четвёртое место в группе E. Галатасарай (7) возглавляет турнирную таблицу. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Галатасарай» — «Локомотив».