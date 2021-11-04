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«Галатасарай» — «Локомотив»: хозяева открыли счёт в игре

«Галатасарай» — «Локомотив»: хозяева открыли счёт в игре
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Сегодня, 4 ноября, проходит матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022, в котором играют «Галатасарай» и «Локомотив». Встреча проходит на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен».

Игроки турецкого клуба открыли счёт на 43-й минуте. Футболисты «Галатасарая» провели быструю атаку, в которой Патрик ван Анхольт сделал пас к штрафной, Софьян Фегули принял мяч и нанёс обводящий удар в дальний угол ворот.

Первая встреча коллективов в Москве завершилась победой турецкого клуба с минимальным счётом – 1:0. «Локомотив» набрал одно очко и занимает четвёртое место в группе E. Галатасарай (7) возглавляет турнирную таблицу. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Галатасарай» — «Локомотив».

Лига Европы. Группа E. 4-й тур
04 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
2-й тайм
1 : 1
Локомотив М
Москва, Россия
1:0 Фегули – 43'   1:1 Камано – 72'
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